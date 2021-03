PMDF apreende jovem de 14 anos que tentava furtar 36 celulares

O alarme do estabelecimento foi acionado e os policiais foram em apoio a empresa de segurança

O Grupo Tático Operacional do 3º Batalhão (Gtop 23) apreendeu na madrugada desta quarta-feira (31), um adolescente de 14 anos, enquanto furtava 36 aparelhos celulares em um hipermercado na 716 Norte.

O alarme do estabelecimento foi acionado e os policiais foram em apoio a empresa de segurança.

Os policiais realizaram uma varredura no mercado e encontraram o jovem com uma mochila cheia de celulares. Ele também portava ferramentas furtadas do hipermercado. O adolescente foi encaminhado para a DCA, onde foi autuado pelo crime análogo a furto em comércio.

