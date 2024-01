PMDF apreende fuzil, drogas e munições em Ceilândia

Foi apreendido um fuzil 5,56 mm, quatro tabletes de drogas, três carregadores e 40 munições calibre 5.56mm

Nesta quinta-feira (18), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) efetuou uma operação na QNQ 5, conjunto 5, em Ceilândia, culminando na apreensão de um fuzil, drogas e munições.

A ação foi desencadeada após as equipes de policiais militares do Grupo Tático Operacional 22 (Gtop22) e Grupo Tático Operacional 26 (Gtop26) receberem informações sobre o transporte de entorpecentes entre Ceilândia e um posto localizado no setor hoteleiro e rodoviário do Plano Piloto.

Em resposta a essas informações, os policiais militares intensificaram o policiamento nas imediações, resultando na bem-sucedida prisão do suspeito, que foi detido por porte ilegal de arma de fogo e tráfico ilícito de entorpecentes.