PMDF apreende duas barras de cocaína em um ônibus em Sobradinho

A descoberta do entorpecente ocorreu durante uma vistoria realizada pela equipe do Gtop 33

Na tarde desta quinta-feira (22), uma ação da Polícia Militar do Distrito Federal resultou na apreensão de duas barras de cocaína em um ônibus interestadual que fazia a rota de Goiânia com destino à Bahia. A descoberta do entorpecente ocorreu durante uma vistoria realizada pela equipe do Gtop 33, especializada em patrulhamento tático com cães, na Rodoviária de Sobradinho.

Os policiais, em uma operação rotineira de combate ao tráfico de drogas, identificaram as substâncias ilícitas cuidadosamente escondidas dentro de uma mochila, sem, contudo, conseguir identificar o proprietário da bagagem suspeita.

Cada barra de cocaína apreendida pesava aproximadamente 1 quilo, totalizando um importante golpe contra o tráfico na região.