Os policiais do 13º Batalhão apreenderam drogas que estavam sendo transportadas em um ônibus interestadual, nesta segunda-feira (20), na BR-020.

A equipe abordou o ônibus, que vinha de São Paulo com destino a Natal/RN, na altura do condomínio Império dos Nobres. No ônibus, abordaram uma mulher, e na bolsa dela, havia quatro barras de maconha, duas barras de cocaína e uma barra de crack.

Diante do flagrante, a passageira de 27 anos foi conduzida até a 13ª DP de Sobradinho.