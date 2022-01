PMDF apreende carabina em ponto de bloqueio

Sem nenhum documento da arma, o motorista foi preso e autuado em flagrante na 16º delegacia

Um homem que carregava uma carabina em seu veículo, foi preso por policiais militares na noite desta segunda-feira (10).

Policiais militares do Grupo Tático Ambiental (GTA), do Batalhão Rural, realizavam um ponto de bloqueio na região de Tabatinga, em Planaltina, quando viram o condutor de uma GM/D20 em atitude suspeita.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém, no interior do veículo foi encontrada uma carabina calibre 44 com três munições. Sem nenhum documento da arma, o motorista foi preso e autuado em flagrante na 16º delegacia.