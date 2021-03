PMDF apreende caixas de fogos de artifício em manifestações contra lockdown

Um homem foi detido. Ele fazia parte da carreata pró-Bolsonaro, que critica as restrições impostas pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, contra a pandemia

A PMDF prendeu um manifestante acusado de queima ilegal de fogos de artifício no gramado da Esplanada dos Ministérios, perto do Ministério do Meio Ambiente, neste domingo (14).

O homem fazia parte da carreata pró-Bolsonaro, que critica as restrições impostas pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, contra a pandemia.

De acordo com a Polícia Militar, o autor foi detido em flagrante. Foram apreendidas 3 caixas de fogos de artifícios deflagradas.

“Vale registrar que no momento da queima dos fogos havia muitas pessoas próximas ao ato, ficando evidente perigo real de lesioná-los”, diz a PMDF em nota.

De acordo com o Art. 28. fica proibido Disparar arma de fogo em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela:

Pena – prisão simples, de um a seis meses, ou multa, de trezentos mil réis a três contos de réis.

Parágrafo único. Incorre na pena de prisão simples, de quinze dias a dois meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis, quem, em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, sem licença da autoridade, causa deflagração perigosa, queima fogo de artifício ou solta balão aceso.

Após o homem ser detido, foi feito um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), por ser de menor potencial ofensivo, e o homem foi liberado.