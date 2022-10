PMDF apreende armas de fogo em três regiões

Três homens foram presos. Ocorrências foram registradas em Brazlândia, Ceilândia e Paranoá

A Polícia Militar (PMDF) apreendeu, entre sábado (8) e domingo (8), três revólveres calibre 38 em ocorrências diferentes. As ações foram registradas em Brazlândia, Ceilândia e Paranoá. Três homens foram presos.

Em Brazlândia, um homem que estava usufruindo do ‘saidão’ foi preso na quadra 36 da região, por volta de 15h30 do sábado (8). Ele estava com um colega em uma bicicleta, quando militares avistaram e tentaram abordá-los.

Os homens, então, correram para direções diferentes. Um deles estava armado e deixou o revólver calibre 38 cair enquanto corria. A arma tinha quatro munições intactas. Este que portava a arma conseguiu fugir; o colega dele, que era quem estava de ‘saidão’, foi capturado e levado à 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia).

Foto: Divulgação/PMDF

Já à noite, por volta das 22h, na QNO 19, em Ceilândia, a PMDF foi informada de que um homem estava andando com um revólver calibre 38 na cintura. Os militares foram ao local, prenderam o suspeito e o levaram à 15ª DP (Ceilândia Centro).

Foto: Divulgação/PMDF

Por volta de 2h de domingo (9), na quadra 29 do Paranoá, um homem foi preso com um revólver calibre 38, seis munições intactas e dinheiro em espécie. Os policiais o conduziram à 6ª DP (Paranoá).

Foto: Divulgação/PMDF