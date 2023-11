PMDF apreende arma de fogo no Recanto das Emas

O preso foi conduzido a 27ª Delegacia

Na tarde do último sábado (25), a Polícia Militar do Distrito Federal prendeu um indivíduo por porte ilegal de arma de fogo no Recanto das Emas.

Os militares do Tático Operacional Rodoviário (TOR) realizavam ponto de bloqueio, quando abordaram um homem e em seu veículo foi encontrada uma arma de fogo 635 com 8 munições intactas e um simulacro de arma de fogo.

O preso foi conduzido a 27ª Delegacia.