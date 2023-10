PMDF apreende arma de fogo durante bloqueio em Brazlândia

A ação ocorreu quando os policiais avistaram um veículo trafegando em alta velocidade

Na noite da última quarta-feira (4), policiais militares do Tático Operacional Rodoviário (TOR) realizaram uma operação de bloqueio em Brazlândia, resultando na apreensão de uma pistola.

A ação ocorreu quando os policiais avistaram um veículo trafegando em alta velocidade e decidiram solicitar a parada do automóvel para averiguação.

Durante a busca veicular, a equipe do TOR descobriu uma pistola calibre 9mm completamente municiada. O condutor do veículo assumiu a propriedade da arma, no entanto, não apresentou documentação legal para portá-la. Diante da situação, o motorista foi detido e levado à 18ª Delegacia de Polícia, onde foi registrado o caso como porte ilegal de arma de fogo.