Eleição para Comodoro: Orgulho de ser Iate

Luiz André Reis, da chapa 11, fala ao JBr sobre suas propostas para melhorar ainda mais o clube

A eleição para definir a nova diretoria do Iate Clube de Brasília acontece nesta quinta-feira. O processo democrático vai eleger a comodoria e o conselho que vão gerir o clube pelos próximos três anos (2023-2026). São duas chapas que concorrem aos cargos de comodoro, primeiro vice-comodoro e segundo vice-comodoro. Ontem, o Jornal de Brasília divulgou as propostas da chapa Renovação Iatista. Nesta edição, mostramos o que oferece aos sócios a chapa 11: Orgulho de Ser Iate.

A chapa é comandada por Luiz André Reis, concorrente a comodoro, Cecília Moço como vice-comodoro e Gilson Machado da Luz, o Gilsão, como segundo vice-comodoro. Para Luiz André, sua função, se eleito, será garantir a continuidade do “belíssimo trabalho da atual gestão e de quem fundou o Iate Clube”.

Luiz é engenheiro mecânico, dono de uma empresa de automação altamente respeitada no Brasil. Conhecido pelos amigos como Culé, ele é conselheiro deliberativo do clube desde 2011 e conhece o Iate como a palma da mão, onde é sócio desde 1980.

Segundo ele, todos os ex-comodoros vivos do clube, sem exceção, reforçaram o apoio à sua candidatura. “Tenho uma história de amizade lá dentro, sou sócio do clube há mais de 40 anos. Eles acharam que era minha vez de cumprir o papel, que é quase uma missão”, afirma sobre o convite para concorrer.

Desde que iniciou a campanha, Luiz deixou claro que o mais importante seria ouvir os sócios, sempre. “O clube é dos sócios. Então precisaria ouvi-los”, frisa. Ele salienta que na campanha, reverteu os papéis, e solicitou aos sócios do clube que falassem quais eram as demandas necessárias.

“Eu dizia: bom, vocês me convidaram para conversar, somos sócios de igual para igual, também sou sócio. Não conheço a área de vocês do jeito que vocês conhecem, porque vocês são os atletas, os interessados, os frequentadores”. Para Luiz André, antes de trazer as propostas, ele precisava conhecer melhor em detalhe o que os sócios estão vivendo dentro da área, o que precisavam, o que estava faltando, qual a reclamação, quais as oportunidades e o que ele poderia melhorar. “E aí é um diálogo. Um tom que abrimos desde o começo”.

Como bom conhecedor do clube e com uma bagagem de atuação dentro da sede, ele ganhou recentemente o prêmio Sócio Ruby. Essa categoria premia o sócio que fez 40 ou mais anos ininterruptos de vínculo com o clube. Além de ser sócio, ele veleja pelo Iate há 48 anos.

Luiz Reis aponta com orgulho para o fato do Iate Clube ter atualmente 15 escolinhas de iniciação aos esportes, de alto desempenho. “Esse ano três garotas que treinam desde cedo no Iate, na modalidade de patinação, representaram o clube e trouxeram três medalhas de ouro nos jogos panamericanos na Colômbia”, cita.

As propostas da chapa 11

No plano de gestão, a chapa 11 navega por temas como gestão moderna, proximidade com o associado, proposta de melhoria da Ouvidoria, criação da diretoria de tênis e esportes aquáticos e a implantação da vice-diretoria da mulher e da vice-diretoria jovem. Luiz André afirma que é um foco essencial para a chapa dar atenção para as demandas dos jovens, por isso também foi proposto na campanha a criação de eventos culturais como o Iate Sunset, para incentivar a juventude a se envolver com o clube.

O candidato também defende pautas voltadas à sustentabilidade e à inclusão social. Com a primeira, vem a criação do programa “Iate Verde”, para consolidar as iniciativas em prol do meio ambiente e para manter a área verde do clube, com um adendo para a preservação do Lago Paranoá. No plano de gestão, é destacada a importância de adotar o lago como um patrimônio da população e criar ações de limpeza do lago.

Com a segunda pauta, Reis dá ênfase a um programa social a ser incrementado para treinamento de crianças carentes que não são sócias do clube. “É uma promessa minha a implantação imediata de um programa social de atendimento a crianças carentes com treinamento profissionalizante e esportivo”.

Além disso, a chapa propõe aumentar as iniciativas para atender sócios e convidados com deficiência física. A inclusão também vai valer para os sócios idosos, com mais opções de atividades para a melhor idade.

Luiz destaca que o Iate desenvolve ações magníficas e, por isso, a chapa 11 pretende aprimorar o que já foi feito e evitar mudanças radicais. As propostas incluem ainda o aprimoramento dos serviços de manobrista nos finais de semana e feriados, serviço médico das 9h às 17h, ampliação dos serviços aos sócios nas áreas gramadas, além de uma melhoria do mobiliário. A chapa também defende a criação de um programa de valorização da marca “Iate Clube de Brasília”.

A chapa Orgulho de Ser Iate mira com toda força nos esportes. As propostas incluem a promoção de eventos e campeonatos esportivos em diversas modalidades e a ampliação das quadras poliesportivas. Luiz André destaca que o esporte é e sempre será parte essencial da história do clube.

E por fim, o plano propõe um aprimoramento contínuo na estrutura física, com reformas importantes na área das piscinas infantis, novas atrações para as crianças, como o muro de escalada e uma renovação do parque aquático. A chapa pretende concluir a regularização do posto de gasolina e a regularização fundiária do clube, para garantir a segurança jurídica do Iate. Culé garante que todas as propostas terão o envolvimento dos sócios.