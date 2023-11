PMDF apreende 3400 cigarros no Gama

O detido afirmou que comprou o tabaco no Paraná e que confeccionava os cigarros artesanalmente em sua residência

No último sábado (25), o Grupo Tático Ambiental e o Grupamento de Operações no Cerrado avistaram um veículo suspeito e realizaram uma grande apreensão enquanto montavam um ponto de bloqueio no Gama.

Na abordagem, a equipe verificou que se tratava de 3400 (três mil e quatrocentos) cigarros de fabricação irregular e sem nota fiscal, fracionados em 34 potes. O detido afirmou que comprou o tabaco no Paraná e que confeccionava os cigarros artesanalmente em sua residência.

O autor foi apresentado à 20ª Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.