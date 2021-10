PMDF apreende 15 litros de lança perfume no Paranoá

O ônibus foi interceptado na DF – 001 e quando os policiais se aproximaram, uma mochila foi arremessada pela janela

Nesta segunda feira (11) a Polícia Militar do Distrito Federal apreendeu cerca de 15 litros de substância entorpecente conhecida como “Lança Perfume”. por volta das 20h no Paranoá. O entorpecente é usado em festas privadas para causar sensações alucinógenas.

Os policiais receberam uma denúncia informando que um ônibus fretado estaria levando pessoas da cidade do Paranoá para uma festa que ocorreria na Ponte Alta no Gama e que haveria entorpecentes no veículo.

O ônibus foi interceptado na DF – 001 e quando os policiais se aproximaram, uma mochila foi arremessada pela janela. No interior da mochila foi encontrado cerca de 10 litros de lança perfume. Esse material posteriormente seria dividido em pequenos frascos e revendido na própria festa.

Ao abordar todos os passageiros foi realizada uma busca no ônibus onde foi localizada mais um galão com 5 litros do entorpecente. Como não foi possível identificar os responsáveis pelos entorpecentes, apenas o material foi apreendido e encaminhado à delegacia.