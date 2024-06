PMDF apreende 10 tabletes de maconha no Gama e na Cidade Ocidental

Na madrugada desta sexta-feira (7), dois homens e uma mulher foram presos por suspeita de tráfico de drogas no Gama e na Cidade Ocidental. Os policiais militares do BPChoque/Patamo apreenderam cerca de dez tabletes de maconha durante as abordagens.



Na Quadra 02 do Setor Norte do Gama, uma pessoa suspeita foi abordada e vários pedaços de maconha foram apreendidos no carro dela. Ela disse que comprou o medicamento por R$ 400,00 e esperava ganhar R$ 800,00 de vendas.



A SQ 19 da Eastern City é o local onde a suspeita comprou a maconha. Uma equipe do BPChoque chegou ao local indicado. Um suspeito correu quando viu os policiais em um lote na Quadra 10.



Um tablete de maconha embalado foi visto pelos policiais em uma bancada na frente do lote. O suspeito foi interrogado diante do flagrante e admitiu que escondia mais drogas fora da casa.



O suspeito e a droga apreendida foram enviados para a Central de Flagrantes. A mulher que foi abordada no Gama foi levada para a 20a Vice-Presidência. Ambos enfrentaram acusações de tráfico de drogas.