Mulheres artesãs participam de feira gaúcha no Parque da Cidade

A 31ª edição da Expotchê, tradicional feira gaúcha, será promovida no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade de 7 a 16 de junho. Com o tema Juntos pelo Sul, o evento incluirá várias ações de arrecadação de insumos, apoio aos comerciantes e promoção do turismo do Rio Grande do Sul (RS). A Secretaria da Mulher (SMDF) estará presente com um estande onde 60 artesãs e manualistas vão expor seus produtos durante todos os dias do evento.

As mulheres selecionadas terão a oportunidade de apresentar e comercializar seus produtos, que incluem peças de artesanato, bordados, bijuterias, artigos de decoração e utilidades domésticas. Para garantir que um maior número de mulheres tenha a oportunidade de participar, será feito um revezamento diário, com 6 artesãs expondo por dia. Essa estratégia permite que mais mulheres possam aproveitar os benefícios da feira e alcançar um público diversificado ao longo do evento.

Além disso, o estande servirá como ponto de informação e conscientização sobre os direitos das mulheres e os serviços oferecidos pela Rede de Proteção à Mulher do DF. Para a secretária da Mulher, Giselle Ferreira, a união e a força de trabalho de todos são fundamentais para que o Rio Grande do Sul supere a crise provocada pelas cheias. “O povo gaúcho merece o carinho de todos os brasileiros neste momento. A Expotchê 2024 é também um recomeço e uma oportunidade de negócios para as famílias de todo o estado. Vamos acolhê-las e somar esforços para que a feira traga muitos benefícios a todos”, destaca.

Em 17 mil m², o evento vai reunir ainda o melhor da produção do Rio Grande do Sul, abrangendo segmentos como agroindústria familiar, artesanato, turismo e comércio. As atrações culturais incluem bandas de música, projeções folclóricas, arte circense e os Centros de Tradição Gaúcha (CTGs) com suas performances vibrantes e trajes típicos, convidando o público a conhecer o folclore e os valores dos gaúchos.



A presença da Secretaria da Mulher na Expotchê reflete o compromisso do Governo do Distrito Federal em promover a inclusão social e econômica das mulheres, oferecendo-lhes ferramentas para o desenvolvimento pessoal e profissional. A participação das artesãs e manualistas na feira é uma excelente oportunidade para networking, troca de experiências e fortalecimento da economia solidária.

Serviço



31ª Expotchê

– Data: de 7 a 16 de junho

– Local: Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade – Estande da Secretaria da Mulher, Setor A

– Horário de funcionamento: De segunda a sexta, das 16h às 23h (entrada gratuita até as 17h). Sábado e domingo, das 11h às 23h.

*Com informações da SMDF