PMDF apreende 1 kg de crack avaliado em 30 mil em Samambaia

A Polícia Militar apreendeu um quilo de crack, por volta das 18h desta segunda-feira (10), na QR 829, Conjunto 2, em Samambaia Norte. Três pessoas foram presas por tráfico de drogas. A droga seria comercializada na Praça do Relógio em Taguatinga.

Com base nas informações, policiais do 2º BPM se deslocaram para a região e prenderam em flagrante o trio durante uma negociação, com valor estimado em R$30 mil reais.

Uma mulher assumiu a propriedade do ilícito. As partes envolvidas foram conduzidas até a 26ª Delegacia de Polícia para adoção das medidas legais cabíveis.