PM recupera objetos roubados na Candangolândia

No final da tarde de ontem (10), por volta das 17h30, policiais militares do Grupo Tático Operacional do 25º Batalhão (Gtop 45) recuperaram objetos que foram adquiridos por meio de estelionato há cerca de 20 dias, e foram encontrados na Candangolândia.

A equipe recebeu denúncia de que os objetos estariam escondidos em um balcão, e que seriam encaminhados para Criciúma, em Santa Catarina.

O suspeito de roubar e esconder os objetos foi detido e conduzido para a 11ª Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos.