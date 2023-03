PM prende ladrões de carro que foram surpreendidos com pane do veículo

O músico contou aos policiais que voltava para casa, em Águas Lindas, quando acabou o combustível do carro. Ele dava carona para um amigo

A Policia Militar prendeu dois homens, de 27 e 24 anos, que roubaram um músico, de 27 anos, na Quadra 2, no Morro Azul, em São Sebastião, por volta da 1h da madrugada desta segunda-feira (20). Os criminosos roubaram dois celulares e R$ 1,2 mil, em espécie.

O músico contou aos policiais que voltava para casa, em Águas Lindas, quando acabou o combustível do carro. Ele dava carona para um amigo. O músico pediu ajuda a um primo e o aguardava no local quando foi surpreendido pelos criminosos.

Os ladrões ameaçaram as vítimas com uma faca. Eles disseram que também estavam armados com uma arma de fogo. Mas foi apenas para assustar o músico e o amigo dele.

Os criminosos tentaram sair com o carro. Mas a falta de combustível os impediu.

Um motociclista viu a cena e informou a situação aos policiais do Grupo Tático Operacional do 21º Batalhão (Gtop 41). Os militares conseguiram prender os ladrões em flagrante.

Os criminosos foram levados para a 30ª Delegacia de Polícia. Os objetos roubados foram restituídos aos donos.