PM prende ladrão de celular que usava bíblia como disfarce de bom moço

Com uma bíblia na mão e vestindo terno, um homem de 53 anos conseguiu furtar vários celulares no Distrito Federal. A última vítima foi uma jovem de 21 anos que estava em um ônibus no Setor de Indústria e Abastecimento, por volta das 8h, desta quinta-feira (6).

Segundo a vítima, o homem abriu a mochila dela e pegou o aparelho. A jovem viu o bolso da sua mochila aberto, sentiu falta do celular e avisou o cobrador do ônibus. O ladrão negou várias vezes que tivesse cometido o crime.

O motorista parou o ônibus e chamou a Polícia Militar. Com o auxílio dos policiais, o motorista disse que iria rastrear o celular. Nessa hora, o homem se assustou e tirou o aparelho da cintura e o escondeu na manga do paletó. Mas a ação foi vista pela vítima.

Alguns passageiros ficaram revoltados e tentaram agredir o ladrão. Mas a Polícia Militar evitou o linchamento.

O homem foi levado para a 5ª Delegacia de Polícia. Lá os policiais foram informados de que ele possui várias passagens por furtos, a maioria de celulares.