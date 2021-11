PM prende jovens que assaltaram posto em Samambaia

Os bandidos usaram um simulacro de arma de fogo e uma faca para render o funcionário do posto

Na madrugada desta sexta-feira (5), a Polícia Militar do DF deteve três jovens que assaltaram um posto de gasolina em Samambaia e agrediram o frentista. O crime ocorreu na QS 320, Conjunto 10.

Os bandidos usaram um simulacro de arma de fogo e uma faca para render o funcionário do posto. Dois adolescentes, um de 16 e o outro de 17 anos, e um jovem, de 19, chegaram em duas bicicletas e anunciaram o assalto.

Eles deram uma coronhada no frentista e o amarraram na sala da administração do posto de combustíveis. Os jovens roubaram R$121, o celular do frentista, máquinas de cartão, um monitor de TV e vários produtos para carro. Em seguida, fugiram.

Os policiais do 11º Batalhão conseguiram localizar os jovens a poucos metros do local do crime. Ao verem a viatura, os ladrões arremessaram a mochila com os produtos roubados e a faca, mas o gesto foi visto pelos policiais.

Os criminosos confessaram o roubo. Os adolescentes foram levados para a 2ª Delegacia da Criança e do Adolescente. O comparsa deles foi levado para a 26ª Delegacia de Polícia