PM morre após ser atropelado na Epia Sul

Subtenente da PMDF foi levado ao Hospital de Base, mas não resistiu aos ferimentos

Um subtenente da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) morreu após ser atropelado na noite da última quinta-feira (11), na Epia Sul. Ranil Ranvo tinha 54 anos e estava pedalando com um grupo de amigos.

Segundo testemunhas, Ranil Ranvo passeava com os amigos, quando o grupo decidiu encostar em um ponto de desaceleração para trocar o pneu de uma das bicicletas. Neste momento, o subtenente foi atropelado por um carro de passeio.

O motorista do veículo que atropelou o militar desceu do carro e aguardou a chegada do Corpo de Bombeiros (CBMDF). Ele disse que não viu o grupo parado na via. Ele foi submetido a um teste do bafômetro que não constatou a presença de álcool no sangue.

Ranil Ranvo foi levado ao Hospital de Base mas não resistiu e veio a óbito ontem (12). A ocorrência foi registrada na 11ª Delegacia de Polícia (Núcleo Bandeirante).