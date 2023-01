PM e Exército juntam forças para acabar com acampamento bolsonarista no DF

Com medo de conflito com as Forças Armadas, os acampados estão saindo da região levando malas, colchões e estruturas de barracas

Depois de um domingo de caos, Brasília ainda sofre com os desdobramentos dos atos antidemocráticos feitos pelos bolsonaristas. Agentes da PMDF e do Exército se concentram em frente ao Quartel-General para dsmobilizar o acampamento montado ao final das eleições. Na madrugada desta segunda (9), o ministro Alexandre de Moraes determinou que todos os acampamentos bolsonaristas do Brasil fossem desmontados. Na decisão, o magistrado também afastou o governador Ibaneis Rocha por 90 dias, quem esta respondendo pelo Governo do Distrito Federal, é a vice-governadora, Celina Leão. Os bolsonaristas radicais invadiram e depredaram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o STF. A entrada de carros já estava proibida hoje pela manhã, mas os pedestres ainda circulavam livremente. O prazo dado pela PMDF para que os acampados saíssem do local termina por volta das 9h. Com medo de conflito com as Forças Armadas, os acampados estão saindo da região levando malas, colchões e estruturas de barracas. Os retirados estão sendo levados para a superintendência da Polícia Federal.