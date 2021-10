PM desmonta laboratório de drogas no Gama

O traficante saía no próprio carro para distribuir a droga em festas na região

Na noite de sexta-feira (8), a Polícia Militar do DF prendeu em flagrante um homem, de 26 anos, dono de um laboratório de drogas que funcionava em uma casa na Quadra 12 no Setor Oeste do Gama.

A equipe do Grupo Tático Operacional do 9º Batalhão (Gtop 29) apreendeu dois quilos de cocaína e produtos para o refino da droga. Os policiais encontraram um pacote dentro da bolsa térmica usada para entregas e outro em um quarto.

A Polícia Militar também apreendeu uma prensa, três balanças de precisão e R$ 1.070, em dinheiro trocado. Pelo tamanho do equipamento, os militares suspeitam que, além da cocaína, o traficante vendia maconha.

O laboratório funcionava em uma casa no beco da quadra. Com apenas três cômodos em um lote compartilhado, não chamava a atenção. O traficante morava com a mulher, que não foi presa, por não haver provas da ligação dela com o crime.

O homem detido foi levado para a 20ª Delegacia de Polícia. Ele possui antecedentes criminais por roubo e porte de arma de fogo.