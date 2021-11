PM desativa desmanche de carros em Samambaia

Os criminosos levavam os automóveis furtados para a garagem e os desmontavam ali mesmo. Para disfarçar, cobriam o portão com uma lona

Na quarta-feira (17), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) desativou um desmanche de veículos que funcionava na QR 313, em Samambaia.

A equipe do Grupo Tático Operacional do 27º Batalhão (Gtop 47) descobriu o local depois de ser informada que um carro furtado havia sido levado para aquele endereço. O veículo foi furtado na manhã desta quarta, a 800 metros do local do desmanche.

Lá os policiais encontraram o automóvel sem a placa traseira e faltando algumas peças. Um outro veículo também estava na garagem sem os bancos e sem peças do motor. Dentro da casa, os militares localizaram bancos de carro, rodas e outras peças escondidas dentro de um quarto.

O dono da casa disse que o irmão dele era o responsável pelos veículos, mas ele não estava em casa.

Os policiais o conduziram para a 26ª Delegacia de Polícia, em Samambaia. O proprietário de um dos veículos foi localizado e teve o carro restituído.