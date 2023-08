PM de folga prende autores de furto em Sobradinho

O sargento Lucena da Rotam avistou da janela de seu apartamento dois homens que, aparentemente, estavam vendendo sacos de lixo na quadra 2

Um policial militar de folga prendeu em flagrante dois homens acusados de praticar furtos em Sobradinho, no início da tarde desta quinta-feira (10).

O sargento Lucena da Rotam avistou da janela de seu apartamento dois homens que, aparentemente, estavam vendendo sacos de lixo na quadra 2. O policial percebeu que eles observavam de forma suspeita todas as residências pelas quais passavam.

Eles entraram no conjunto 4 e logo em seguida voltaram correndo com alguns objetos nas mãos. O policial pegou sua moto e dirigiu até a rua onde possivelmente ocorreu o crime. Trabalhadores de uma obra confirmaram que algumas ferramentas que estavam em uma caminhonete foram furtadas.

O policial foi atrás da dupla e conseguiu interceptá-los no conjunto 8. Com eles, foram encontrados um capacete, uma máquina lixadeira e outros objetos. Uma equipe do 13º Batalhão prestou apoio na condução dos detidos até a 13ª Delegacia para registro da ocorrência. Os detidos possuem várias passagens pela Polícia por crimes de roubo e furto. Um deles estava em liberdade condicional.