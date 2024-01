PM aposentado persegue e prende dupla suspeita de assaltar casal de idosos no Riacho Fundo II

Os suspeitos fugiram com uma motocicleta, mas sem sucesso, pois perdeu o controle e colidiu em um poste

Na tarde desta segunda-feira (8), um policial militar da reserva realizou a prisão de uma dupla que havia assaltado um casal de idosos no conjunto 03 da QN 24, no Riacho Fundo II, por volta das 14h.

O policial militar aposentado, percebeu o roubo contra os idosos e imediatamente tomou a decisão de intervir. Ele seguiu os suspeitos, que estavam em uma motocicleta, enquanto acionava as autoridades competentes.

A perseguição teve um desfecho quando os suspeitos perderam o controle da motocicleta, subiram na calçada e colidiram violentamente em um poste. O impacto foi tão significativo que os ladrões ficaram feridos, requerendo intervenção médica imediata.

Agentes do 28º Batalhão da Polícia Militar (Riacho Fundo), foram rapidamente mobilizados para o local e solicitaram a presença do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) para socorrer os autores do roubo, que foram encaminhados para tratamento médico.

Um dos assaltantes foi conduzido ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT), enquanto o outro recebeu atendimento no Hospital Regional do Gama (HRG). Assim que receberem alta médica, os indivíduos serão apresentados à 27ª Delegacia (Recanto das Emas), onde responderão pelas acusações de roubo.

Além disso, a motocicleta utilizada no crime e a bolsa pertencente à vítima foram apreendidas e apresentadas como evidências à polícia.