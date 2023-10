PLC sobre parcelamento do solo urbano é aprovado pela Câmara Legislativa do DF

Texto de autoria do executivo foi apreciado pela Casa nesta terça-feira

Em sessão ordinária realizada na tarde desta terça-feira (10), a Câmara Legislativa do DF (CLDF) aprovou, em primeiro e segundo turnos, o Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 25 de 2023, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano no Distrito Federal. O texto foi aprovado com 21 votos e segue, agora, para a sanção do governador Ibaneis Rocha (MDB).

O PLC 23/2023, que tramitava na Casa desde junho, tem como objetivo trazer mais celeridade na aprovação dos projetos urbanísticos para novos parcelamentos, ampliando a oferta de moradia em áreas que já nascem. O foco da proposta concentra-se na população de baixa renda e é uma forma de evitar a expansão de ocupações irregulares. Antes de chegar aos distritais, o projeto recebeu parecer favorável do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal (Conplan).

Esta é a primeira vez que o DF terá uma uma lei própria sobre parcelamento, para avançar com moradia legal, com oferta habitacional e provimento urbano ordenado e sustentável, coibindo as ocupações irregulares. O projeto de lei também leva em conta as características do território e trata de todas as etapas da aprovação do projeto urbanístico, incluindo, também, o licenciamento ambiental, o registro cartorial, a fiscalização e as sanções. As regras atuais se baseiam na antiga Lei Federal n° 6766/79, que precisavam ser atualizadas e adequadas à realidade do Distrito Federal.

Como previsto na proposta, para ser criado um parcelamento do solo, a área – que pode ser pública ou privada – deve estar em conformidade com o Plano Diretor de Ordenamento Territorial (Pdot). O PLC também define as modalidades de parcelamento, que podem ser loteamento ou desmembramento.

Principais pontos

Uma das principais novidades trazidas pelo PLC é a proposta de gestão integrada do licenciamento de projetos urbanísticos, que terá a participação aproximada de 11 órgãos. Além disso, será criado um comitê de gestão para o acompanhamento das prioridades. As medidas integram as metas do Governo do Distrito Federal (GDF) para a área de desenvolvimento urbano, previstas até 2026.

Outra novidade é a criação da licença urbanística, que é uma figura nova na legislação do DF. Desta forma, será necessário que o parcelador leve apenas esse documento para o cartório para registro do parcelamento, o que simplifica os procedimentos. O PLC também estabelece regras para a alteração do parcelamento do solo depois de aprovado e registrado.

Antes da sessão, o texto passou pela Comissão de Cidadania e Justiça (CCJ) e pela Comissão de Assuntos Fundiários (CAF) e foi aprovado pelas duas. O relator do PLC, deputado Thiago Manzoni (PL), afirmou que parlamentares estiveram em constantes tratativas junto à Seduh esclarecendo sobre pontos do texto que careciam de melhores explicações. “Eu e minha equipe estivemos debruçados sobre a proposição há algumas semanas. O governo está aqui, na pessoa do secretário da Seduh, Marcelo Vaz, e ouviu, dialogou e esclareceu as emendas propostas”, afirmou o parlamentar.

Nessas reuniões que antecederam a sessão, algumas emendas foram adicionadas ao texto. A emenda 68, do bloco PSOL-PSB, suprime o parágrafo único do artigo 63, que exime a desafetação quando se tratar de alguma alteração na classificação do lote de bem público, de uso comum, em criação ou já existente. A emenda 71 explica que é necessária a desafetação, para evitar prejuízos ao desenvolvimento territorial e urbano do DF.

A emenda 82, também do bloco PSOL-PSB, suprime um capítulo inteiro do PLC para adequação à Lei Orgânica, já que instituiu contrapartida no caso do reparcelamento do solo urbano com alteração dos usos e parâmetros urbanísticos, hipótese prevista no art. 62, IV, da proposição original. “A Outorga Onerosa de Alteração de Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo seria devida, de acordo com a redação original do projeto, nas hipóteses em que o parcelamento promova alteração de tais regras”, diz o texto.