Plano Piloto recebe 44,5 toneladas de massa asfáltica para recuperar vias

O objetivo é dar continuidade aos trabalhos nos próximos dias, avançando por toda a L2. “Estamos sempre cuidando aqui do Plano Piloto. Fizemos a vistoria no local e começamos por esses que eram os pontos mais críticos e vamos dar prosseguimento”, adianta a chefe da Divisão de Manutenção e Conservação de Vias (Dimav) da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), Walquiria Marra.

O administrador do Plano Piloto, Valdemar Medeiros, destaca a importância das benfeitorias para a região administrativa. “São toneladas de asfalto utilizadas para contribuir com um trânsito de veículos mais eficaz. Além disso, essas ações também têm o objetivo de prolongar a vida útil da pavimentação. É o GDF trabalhando para trazer mais qualidade à mobilidade da capital”, diz.

A região do Plano Piloto recebe uma série de ações das equipes do GDF Presente. A principal delas é o trabalho de manutenção das vias. Nos últimos dias, foram utilizadas 44,5 toneladas de massa asfáltica para recuperar pistas em localidades da Vila Planalto e das asas Norte e Sul.

Só na Vila Planalto, foram usadas 20 toneladas para recuperar o asfalto nas avenidas Pioneiros e Minas Gerais. “Essa foi uma área muito afetada pelas últimas chuvas, a ponto de que o asfalto foi abrindo. De imediato, tomamos essas medidas para conter o avanço da danificação”, revela o coordenador do Polo Central 3, Alexandro César.

Na L2 Sul, os serviços foram feitos da altura da quadra 403 até a 407 Sul. Na ocasião, foram usadas 12 toneladas de asfalto para readequar a pavimentação. O comércio local da 203/204 Sul também contou com manutenção da via.

Já na L2 Norte, os trabalhos foram realizados inicialmente na área residencial, com ações na altura da 604, onde foram colocadas oito toneladas de massa para requalificar o asfalto. Na 415, o trabalho foi feito no caminho da Escola Classe 415 Norte. As equipes colocaram 4,5 toneladas de massa para fazer a manutenção do trecho que dá acesso ao centro de ensino.

*Com informações de Adriana Iziel, da Agência Brasília