Planaltina ficará sem água nesta quinta-feira (09)

Alguns endereços da região de Planaltina ficarão sem água nesta quinta-feira (09). A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) fará serviço de melhoria na rede de abastecimento de água.

Dessa forma, o fornecimento será interrompido das 8h às 23h59, afetando a Estância Mestre D'Armas, de 1 a 5, o Condomínio Nova Planaltina e o Recanto do Sossego No entanto, de acordo com a Caesb, os usuários não deverão ser afetados pela interrupção no fornecimento de água. As informações são da Agência Brasília