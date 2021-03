PL que assegura o acompanhamento de ambos os pais em consulta médica de crianças, passa em CCJ

O texto recebeu a emenda que garante ao adolescente, a partir de quatorze anos de idade, a possibilidade de ser atendido sozinho

Na manhã desta terça-feira (9), a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da CLDF aprovou o PL 801/2019. A medida garante o direito de ambos os pais acompanharem menores de idade em consultas médicas. O autor da proposta, deputado Jorge Vianna (Podemos).

A garantia se estende também aos responsáveis pelos menores e abrange hospitais e unidades de saúde pública e privada. O parlamentar Jorge Vianna defende a importância da presença dos pais de crianças e adolescentes durantes as consultas, pois além de gerar maior sensação de segurança ao paciente, possibilita ao médico construir um diagnóstico mais preciso.

Vianna argumenta que “no desenho da sociedade contemporânea, a mulher-mãe participa da força de trabalho no mercado e muitos homens-pais têm participado ativamente dos cuidados com os filhos, dividindo as tarefas com suas parceiras, o que torna o pai não apenas provedor, mas também um cuidador ativo dos menores”. Em linha afim, o relator da matéria na CAS, deputado Professor Reginaldo Veras (PDT), considerou que a proposta se insere no rol da chamada paternidade ativa. “Culturalmente, as mães estão mais envolvidas e dedicadas às atividades relacionadas com a saúde das crianças, e os pais costumavam exercer papel mais secundário nesses cuidados. Essa divisão de papéis tem sido amenizada e há muitas iniciativas que buscam proporcionar condições para que tanto as mães como os pais participem igualmente desse processo”, reforçou.

Também aprovado pelas comissões de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar (CDDHCEDP), e de Educação, Saúde e Cultura (CESC), o texto recebeu nesta comissão a emenda que garante ao adolescente, a partir de quatorze anos de idade, a possibilidade de ser atendido sozinho, sendo reconhecidas sua autonomia e individualidade, e garantido o direito ao sigilo das informações obtidas na consulta. Agora, o projeto segue para apreciação do plenário da Casa.

Participaram da reunião remota, transmitida ao vivo pela TV Web CLDF e pelo canal da Casa no Youtube, os deputados deputada Jaqueline Silva (PTB), Professor Reginaldo Veras (PDT), José Gomes (PSB) e Daniel Donizet (PL).

