PIX Judicial é oferecido em tribunais do DF, do Ceará e da Bahia

Único banco do país a oferecer o PIX Judicial, o BRB amplia a ferramenta. Além de oferecer o pagamento instantâneo de alvarás e ordens judiciais desde 2021, o banco passa a ofertar a opção de depósito judicial pelo PIX. A novidade já está em funcionamento em três tribunais: do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), da Bahia (TJBA) e do Ceará (TJCE).

A nova opção completa o trânsito de recursos judiciais via PIX. Com o mais novo serviço, também é possível realizar depósitos judiciais por meio do QR Code disponível nas guias de depósito. O serviço está disponível 24h por dia, sete dias na semana. A funcionalidade tem potencial de movimentar R$ 30 milhões por dia.

“O BRB trabalha para ser, cada vez mais, um banco moderno, completo e inovador. Estamos felizes em sair na frente novamente e ofertar um sistema que colabore com a Justiça do Brasil, reafirmando nossas características de instituição transformadora e que busca assegurar aos clientes as melhores experiências. A opção de depositar judicialmente por meio do PIX traz ainda mais agilidade no processo”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

Com a opção de efetuar depósitos judiciais via QR Code do PIX, a conta judicial é aberta e creditada no mesmo momento para o beneficiário, ou seja, o recurso fica à disposição do judiciário estadual de forma imediata.

*Com informações da Agência Brasília