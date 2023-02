Pistas do SIA são recuperadas com 50 toneladas de massa asfáltica

O trabalho teve início na semana passada e prosseguirá até que todos os problemas das vias sejam corrigidos

Na última semana, a equipe da Administração Regional do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), em parceria com a Novacap, iniciou uma ação de recuperação asfáltica no Trecho 1 da região. As atividades continuam nesta semana até que sejam corrigidos todos os problemas identificados nas vias da cidade.

Mais de 50 toneladas de massa asfáltica serão utilizadas para melhorar as pistas do SIA. De acordo com o administrador regional, Raphael Assunção, a ação ajuda a reduzir acidentes e proporciona mais qualidade de vida à população. “Sempre recebemos um grande reforço do GDF aqui na cidade. Esse apoio faz toda a diferença”, relatou.

O taxista Marcos Antônio comemorou a ação na cidade. “É uma maravilha pra gente que trabalha com táxi. Essa operação evita acidentes para a população e para os empresários”, disse.

A chefe da Divisão de Manutenção e Conservação de Vias da Novacap, Walquiria Marra, falou sobre a importância da operação. “A ação conjunta com a Administração Reginal do SIA visa melhorar a trafegabilidade no período chuvoso, que temos como período crítico por termos uma malha viária envelhecida e muitas vezes com a vida útil já vencida. Não poupamos esforços para devolver a via em boas condições”, afirmou.

Segundo Walquiria, a equipe está fazendo um serviço de alta qualidade. “Com o uso da fresadora, retirando a área comprometida pelas trincas, temos uma melhor entrega aos usuários das vias do Setor de Indústria e Abastecimento”, concluiu.

Com informações da Agência Brasília