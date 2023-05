Pistas do Setor Comercial Sul recebem 15 toneladas de massa asfáltica

Nesta segunda-feira (8), as ruas próximas à parada de ônibus da W3 sul em frente ao Pátio Brasil são foco da operação tapa-buraco. As vias foram interditadas para serem recuperadas com 15 toneladas de massa asfáltica. Assim que receber o asfalto, o trânsito já estará liberado.

De acordo com a chefe da Divisão de Manutenção e Conservação de Vias da Novacap, Walquiria Marra Rodrigues, a principal causa dos buracos no Setor Comercial Sul são os cortes provenientes de serviços.

Walquiria explicou que no local do corte demanda-se um ponto frágil, devido à remoção da estrutura para passagem de tubulações. Isso mexe no suporte da capa asfáltica, acontecendo um recalque do remendo por não conseguir uma compactação ideal – gerando, assim, a formação de um buraco, que sofre principalmente com a ação do tráfego e a infiltração da água no período chuvoso.

“Cuidando destes recalques, vamos evitar buracos e teremos condições de tráfego sem desconforto por se tratar de uma área com muitos veículos estacionados e passantes”, afirmou a chefe da divisão.

No processo de recuperação foi feito o corte, recalque de vala e reposição asfáltica.