Pirenópolis realiza segunda edição do Natal do Cerrado com atrações gratuitas

A principal programação é a abertura do Palácio das Artes de Natal, que marcará a chegada do Papai Noel à cidade.

Entre os dias 11 e 24 de dezembro, pirenopolinos e turistas que forem à Pirenópolis neste período poderão visitar o Papai Noel no Palácio das Artes de Natal. A estrutura, montada no Cine-Teatro do município, será inaugurada ao público às 17h do próximo domingo e contará com a presença da figura natalina e atividades para as crianças.

Até o dia 23 de dezembro, o horário de funcionamento vai ser o mesmo: das 17h às 22h. Apenas no dia 24 que será das 9h às 14h, em virtude da véspera de Natal. Quando aberto, os visitantes vão poder vislumbrar um espaço que visa a valorização da cultura, das tradições e do bioma do Cerrado.

“Nos corredores do cinema terá exposição de obras de arte de artistas locais e será ofertado às crianças pintura de rosto e de elementos do Cerrado, oficina de produção de cartões de Natal e pipoca”, declarou a secretária de Turismo de Pirenópolis, Vanessa Leal.

Ela complementa que a decoração natalina também será baseada nos cinco continentes, visto que o que difere este Natal do Cerrado da edição do ano passado é o conceito do Papai Noel viajante. “Ele já esteve na cidade para a inauguração das luzes de Natal e agora irá retornar para a do Palácio”, finaliza.

O Natal do Cerrado não fica restrito ao Palácio das Artes de Natal. A programação ainda inclui apresentação de peças teatrais, festivais e espetáculos de dança, que duram até o final da temporada natalina.