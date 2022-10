Piloto morre após moto colidir em poste

Quando os bombeiros chegaram, encontraram o piloto da moto bem lesionado e sem os sinais vitais, sendo o óbito constatado no local

Por volta das 3h da madrugada deste domingo (16), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para atender uma ocorrência na DF-001, próximo a Vila Basevi, mesma via de acesso ao Lago Oeste.

Foram necessárias três viaturas e doze militares. Chegando no local, a equipe encontrou a motocicleta na via, e o seu piloto, um homem que aparentava ter 45 anos, no solo, no canteiro da via. Ele estava bem lesionado e não foram encontrados os sinais vitais, sendo o óbito constatado no local.

A dinâmica do acidente não foi informada, mas a Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas para o local.