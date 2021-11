Piloto do avião de Marília Mendonça é velado em Brasília

Geraldo Martins era do Piauí mas morava em Brasília; Ele deixa a esposa e três filhos

Elisa Costa

Foi velado no Cemitério Campo da Esperança, em Brasília, na manhã desse domingo (7), o piloto Geraldo Martins de Medeiros Júnior, que faleceu em uma queda de avião com a cantora Marília Mendonça, na última sexta-feira (5). A cerimônia aconteceu na capela 10, onde familiares e amigos puderam se despedir durante 2 horas, diante belas coroas de flores, músicas e orações.

Geraldo, natural do Piauí, tinha 56 anos, era religioso e morava em Taguatinga (DF) com a família. Estava na aviação há cerca de 15 anos: Trabalhava na empresa PEC Táxi Aéreo e já tinha passado pela Latam e pela Setec/MEC – onde fez amizades que elogiaram seu trabalho. Ele deixa a esposa e três filhos.

O avião, que ia de Goiânia (GO) para Caratinga (MG), caiu próximo à cidade mineira antes de chegar ao aeroporto e transportava a cantora Marília Mendonça, mais dois passageiros e um tripulante: o copiloto Tarcisio Pessoa Viana. O acidente aconteceu em uma cachoeira e o motivo da queda ainda não foi identificado pelas investigações.

Por meio das redes sociais, a filha de Geraldo prestou sua homenagem ao pai. “És o meu tudo. Meu maior medo era te perder, agora já não tenho mais medo de nada. Estamos juntos sempre”, disse Vitória.

Marília Mendonça

Na tarde deste sábado (6), aconteceu o velório da cantora Marília Mendonça, de 26 anos. A cerimônia ocorreu no Ginásio Arena, em Goiânia (GO). Os portões foram abertos ao público às 13h e cerca de 100 mil pessoas passaram pelo local, de acordo com estimativa do governo local.

Em seguida, o corpo da cantora partiu para o cemitério em um cortejo fúnebre com veículos disponibilizados pelo Corpo de Bombeiros. O caixão foi acompanhado por familiares da artista e amigos íntimos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Logo atrás dos caminhões, uma enorme quantidade de veículos tomou as ruas acompanhando toda a trajetória até o local de sepultamento da cantora sertaneja.