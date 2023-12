PIB da Ride de 2021 será analisado nesta sexta-feira (15)

IPEDF vai apresentar, às 10h, o PIB a preços correntes, o valor adicionado bruto das atividades econômicas e o PIB per capita municipal

O Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF) divulga, nesta sexta-feira (15), às 10h, em seu canal do YouTube, o Produto Interno Bruto (PIB) da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride) em 2021. Na ocasião serão apresentados o PIB a preços correntes, o valor adicionado bruto das atividades econômicas e o PIB per capita municipal.

Serviço

Painel Análises Econômicas: Produto Interno Bruto (PIB) da Ride – 2021

→ Data: sexta-feira (15)

→ Horário: 10h

→ Acompanhe pelo YouTube neste link.

*Com informações do IPEDF