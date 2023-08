PGR pede que oficiais da PMDF percam seus cargos

Hoje (18) cedo, a Polícia Federal foi às ruas do Distrito Federal cumprir os mandados de prisão e de busca e apreensão

A Procuradoria-Geral da República pediu a prisão do coronel Klepter Rosa Gonçalves, atual comandante da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), e de mais seis oficiais por omissão no 8/1, quando vândalos invadiram e destruíram os prédios da Praça dos Três Poderes. Além disso, pediu também o bloqueio de bens e o afastamento das funções públicas de oficiais

Os oficiais investigados também foram denunciados ao Supremo Tribunal Federal (STF). O subprocurador-geral da República Carlos Frederico Santos acusa os oficiais por omissão, pois acredita que os sete policiais que integravam a cúpula da PMDF poderiam ter agido para evitar as invasões.

Logo no começo da manhã desta sexta-feira (18), a Polícia Federal foi às ruas do Distrito Federal cumprir os mandados de prisão e de busca e apreensão. Confira os alvos: