Pets não precisam mais ser transportados em caixas no transporte público no DF

GDF sancionou, nesta terça-feira (27), lei que desobriga o uso de caixa de transporte

Tutores de cães, gatos e outros animais de estimação não precisam mais transportar os animais em caixas de transporte quando forem usar ônibus, metrô e outros meios de transporte do Distrito Federal. O governador Ibaneis Rocha sancionou, nesta terça-feira (27), lei que desobriga o uso da caixa.

A medida, de autoria da deputada Júlia Lucy, foi publicada no Diário Oficial (DODF) de hoje (27). Agora, o animal precisa apenas de coleira e guia. O tutor segue obrigado a garantir a segurança, a higiene e o conforto do animal e dos demais passageiros. Cada responsável pode levar até dois animais.

A lei diz ainda que cães de raças destinadas a guarda ou ataque deverão usar focinheira. Após a publicação de hoje, as empresas do transporte público do DF deverão fixar avisos em locais de fácil visualização com a mensagem: “É permitido o embarque neste veículo de animal doméstico de pequeno porte até o limite de 2 animais”.