Pesquisas inovadoras do DF serão premiadas na próxima terça-feira (22)

A Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) realizará, na próxima terça-feira (22), um evento para reconhecer e premiar a pesquisa e a inovação brasilienses. Na ocasião, os pesquisadores, estudantes e startups vencedores da primeira edição do Prêmio FAPDF de Ciência, Tecnologia e Inovação receberão gratificação em dinheiro, assim como troféu personalizado.

Os 14 vencedores serão condecorados em quatro categorias: Pesquisador Destaque em Ciências Humanas e da Natureza, Pesquisador Inovador no Setor Público e Empresarial, Estudante Destaque e Startup Destaque, sendo uma acelerada e uma não-acelerada.

O evento contará também com o lançamento do primeiro volume do periódico anual Diálogo Científico FAPDF, uma publicação gratuita com as 50 melhores pesquisas fomentadas pela fundação ao longo do ano de 2021.

Representando o meio acadêmico, reitores das principais universidades do Distrito Federal estarão presentes no evento, como Universidade de Brasília (UnB), Centro de Ensino Unificado de Brasília (Ceub), Universidade Católica, entre outros confirmados. Demais membros do ecossistema de inovação da iniciativa privada e representantes dos governos federal e distrital também estarão presentes.

As iniciativas visam fortalecer a ciência de Brasília e são duas entre os 21 editais, programas e chamadas públicas lançados pela FAPDF só em 2022, sendo que três deles beneficiam alunos do ensino médio. Os editais atendem também pesquisadores graduandos, mestrandos e doutores, criando uma cadeia produtiva com potencial. As oportunidades injetam inicialmente, no Distrito Federal, mais de R$ 60 milhões .

Serviço:

Data: 22 de novembro de 2022

Local: Sebrae Lab, Parque Tecnológico de Brasília

Hora: 19h – 20h (solenidade)

E-mail para credenciamento: [email protected]

Contato para atendimento de imprensa: +55 (61) 99305-1798

*Com informações da FAPDF