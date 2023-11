Pesquisas em saúde e em meio ambiente recebem R$ 23 milhões

Chamadas para programas da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal foram divulgadas nesta sexta-feira

A Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) tornou público, nesta sexta-feira (24), os resultados finais das chamadas do programa FAPDF Learning, vinculadas ao Edital 10/2023. As chamadas 01/2023, do Bio Learning, e 03/2023, do Gov Learning, referem-se a um programa permanente de apoio às pesquisas em áreas específicas. O total do valor investido pela FAPDF nas duas chamadas é de R$ 23 milhões.

No caso do Bio Learning, a ideia é incentivar e apoiar a pesquisa científica básica e aplicada, tecnológica e de inovação, bem como a interação, de modo a contribuir para o desenvolvimento do ecossistema de saúde e meio ambiente do Distrito Federal.

O valor total da chamada Bio para contratação é de R$ 17 milhões e o investimento total nos 61 projetos aprovados é de R$ 45.852.838. Os 19 mais bem colocados serão contratados imediatamente.

O coordenador tecnológico e de inovação da FAPDF, Gilmar Marques, explica que o programa FAPDF Learning fomenta a pesquisa aplicada no modelo de quádrupla hélice – Estado, Academia, Empresas e Sociedade Civil Organizada -, considerando o estágio de desenvolvimento do projeto, utilizando a escala TRL na avaliação dos projetos.

“Com isso, (o programa) visa acelerar o retorno da pesquisa, desenvolvimento tecnológico e da inovação, proporcionando retorno para a sociedade o mais rápido possível”, frisa Marques.

Gov Learning

Ainda em fase de contratação, os projetos inerentes ao Gov Learning fazem parte da seleção de propostas de pesquisa científica, tecnológica e de inovação, cujo valor para o exercício de 2023 é de R$ 6 milhões. O valor total dos 11 projetos aprovados é de R$ 7.688.346,90. Serão contratados os oito primeiros colocados imediatamente.

Com o intuito de desenvolver e fomentar o ecossistema de GovTech – ambiente digital no governo, o Gov Learning visa incentivar e apoiar a pesquisa científica básica e aplicada, tecnológica e de inovação, bem como a interação, de modo a contribuir para o desenvolvimento do ecossistema de governo digital do Distrito Federal.

Sobre o FAP Learning

Trata-se de um programa de fomento estratégico que visa promover chamadas específicas para apoiar projetos de pesquisa científica, tecnológica ou de inovação, mediante apoio financeiro, nas seguintes macro áreas das linhas de pesquisas: Bio Learning; Tech Learning, Gov Learning e Agro Learning. O valor global do programa é de R$ 50 milhões, distribuído em diferentes recursos para cada um das chamadas.

O público-alvo é formado por pesquisadores vinculados às instituições públicas ou privadas de ensino, pesquisa, institutos, centros de pesquisa, empresas de base tecnológica ou de desenvolvimento, constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no Distrito Federal.

Com informações da Agência Brasília