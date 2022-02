Pesquisa para ensino médio e graduação tem incentivo de R$ 7,5 milhões

Com novo edital publicado pelo GDF, mais estudantes terão oportunidades de iniciar produção científica

A Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF) lançou, nesta quinta-feira (10), dois editais de incentivo à iniciação científica para estudantes do ensino médio e graduação. A ação faz parte do Programa Institucional e de Bolsas de Iniciação Científica, Tecnológica e de Inovação (Pibic), que este ano conta com a versão júnior e contempla jovens na fase escolar. O investimento é aproximadamente R$ 7,5 milhões.

O Pibic Júnior será executado por meio de instituições de ensino, públicas e privadas. De acordo com o edital 03/2022, o aluno receberá bolsa de R$ 185, e cada instituição poderá contar com até dez bolsas. Todo o trabalho de seleção e condução será realizado por meio de um comitê institucional, formado por especialistas com mestrado e experiência na produção científica. Para esse edital estão sendo destinados R$ 1,5 milhão.

“A nossa proposta é incentivar a cultura científica, tecnológica e de inovação no Distrito Federal ainda na escola, pois acreditamos no potencial produtivo dos nossos jovens”, afirma o diretor-presidente da FAP-DF, Marco Antônio Costa Júnior.

Seleção

Os graduandos também estão sendo chamados à pesquisa. O edital 02/2022 destina R$ 6 milhões para concessão de bolsas de iniciação científica nas áreas de ciência, tecnologia e inovação. Os critérios são similares aos do Pibic Júnior, e todo o processo de seleção será intermediado por instituições de ensino.

As propostas dos dois editais serão recebidas em duas chamadas. A primeira será no período do dia 16 deste mês a 17 de março, e a segunda de 1º a 30 de agosto. O resultado da primeira chamada será publicado em abril, e da segunda está previsto para outubro deste ano.

*Com informações da Fundação de Apoio à Pesquisa do DF