GDF inicia reforma da Avenida Brasília, em Arniqueira, com 4 km de asfalto novo

O GDF nas Ruas iniciou as obras de manutenção da Avenida Brasília, em Arniqueira. Serão cerca de 4 km de pavimentação, com início na QS 10 do Areal e seguindo por toda extensão da QS 11 até a Área de Desenvolvimento Econômico (ADE), no Conjunto 13.

“Estamos atuando em vários trechos, não há obra parada. A ordem é acelerar, porque sabemos que o período de estiagem favorece a execução dos serviços. Por isso, solicitamos o reforço das equipes, para dar uma resposta mais rápida à população”, explicou o secretário de Obras e Infraestrutura, Valter Casimiro.

O secretário reconheceu que as ações podem causar transtornos temporários, mas destacou a importância das intervenções: “Sabemos que a obra traz transtorno, mas pedimos um pouco de paciência. Muito tempo sem manutenção leva a esse cenário, e agora precisamos atuar em várias partes da cidade ao mesmo tempo. Tudo isso é para trazer mais qualidade de vida para a população”.

O programa GDF nas Ruas surgiu para reforçar os serviços de manutenção em 14 regiões administrativas, com objetivo de recuperar o asfalto das vias mais movimentadas do Distrito Federal. São locais com alto nível de deterioração no pavimento asfáltico, onde o serviço de manutenção também inclui a recuperação de calçadas, parques, pontos de encontro comunitário (PECs) e outros equipamentos públicos.

A administradora regional da cidade, Telma Rufino, explica que há anos o asfalto da Avenida Brasília não é trocado. “Agora está sendo feita a substituição da massa asfáltica, a recuperação da malha viária, que é um pedido antigo da comunidade”, afirma. Sobre a qualidade do asfalto anterior, ela foi categórica: “Não adiantava tapar os buracos, porque em uma semana estavam todos de volta. Agora não – o que está sendo feito aqui é um serviço definitivo. Como já temos drenagem, o novo asfalto vai durar e trazer mais conforto, segurança e economia para os motoristas, já que os carros não vão mais quebrar por causa dos buracos”.

As melhorias vão impactar diretamente a mobilidade e o bem-estar dos moradores da região. É o que espera Marcos Vinícius Ribeiro, que já teve prejuízos com o mau estado do asfalto na Avenida e vê com bons olhos a chegada das obras do programa GDF nas Ruas. “Espero que essa obra melhore bastante a situação, porque, com as chuvas, o asfalto ficou muito ruim, tanto na via principal quanto nas entrequadras. Há 15 dias, tive um prejuízo de quase R$ 2,7 mil por causa de um buraco aqui”, contou.

Com as benfeitorias, ele espera trafegar com mais segurança e tranquilidade: “Agora vai ser bem melhor. A mobilidade vai melhorar e não vamos precisar ficar desviando de buraco”.

Para os comerciantes, a recuperação da via significa mais visibilidade, segurança e fluxo de clientes. Dono de uma padaria em frente à via, Anísio Borba conta que o asfalto estava bastante danificado e já não atendia às necessidades de quem circula pelo comércio local. “A nossa expectativa é que, apesar dos transtornos temporários da obra, os benefícios venham logo em seguida. O asfalto realmente precisava ser trocado e espero que fique muito bom, tanto para nós, comerciantes, quanto para os nossos clientes. Isso facilita o acesso e valoriza a região”, observou.

Com a renovação da malha viária, ele acredita que o comércio da Avenida Brasília tende a se fortalecer ainda mais. “Se a gente cuidar da nossa avenida, tenho certeza de que o comércio continuará firme, atendendo melhor nossa comunidade”, destacou.

Com informações da Agência Brasília