PMDF prende suspeito por tráfico de drogas durante patrulhamento em Arniqueira

Na noite de sexta-feira (4), por volta das 22h40, equipes do Grupo Tático Operacional (GTOP 37), do 17º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, realizaram uma apreensão de entorpecentes durante patrulhamento na região de Arniqueira, nas proximidades da Chácara 400, área popularmente conhecida como “Curral”.

Segundo a PMDF, os policiais avistaram movimentação suspeita de um grupo de pessoas que fugiu com a aproximação das viaturas.

Durante a dispersão, um homem de 25 anos tentou se esconder em uma área de mata fechada. Após buscas na região, os militares localizaram o suspeito agachado atrás de uma peça de madeira. Perto dele, foi encontrada uma bolsa contendo quatro porções de substância semelhante à maconha, quatro pinos com possível cocaína e R$ 150 em dinheiro.

O homem foi detido e encaminhado à 21ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

De acordo com a corporação, o suspeito já possui diversas passagens anteriores por roubo, porte e uso de entorpecentes, além de envolvimento com simulacro de arma de fogo desde a adolescência.