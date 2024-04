Aprovada a criação do dia do agente de trânsito do DF

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou, nesta terça-feira (9), a criação do dia do agente de trânsito. Previsto no projeto de lei 728/2023, de autoria do deputado Eduardo Pedrosa (União), o dia será incluído no calendário oficial de eventos do Distrito Federal, todo dia 11 de maio. O projeto foi aprovado em primeiro e segundo turnos e segue para sanção ou veto do governador.

O autor do projeto justificou a importância da data para a valorização desses servidores públicos. “O agente de trânsito é um pilar fundamental para a segurança viária. Sua presença e atuação eficaz não apenas previne acidentes, mas também promove uma cultura de respeito e responsabilidade entre os cidadãos. Valorizar e apoiar esse profissional é essencial para garantir que nossas vias sejam espaços seguros e bem geridos, onde todos possam circular com tranquilidade e confiança”, afirmou.

*Com informações de Eder Wen – Agência CLDF