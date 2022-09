Perigo: influencer estraga evento de carros antigos

O influencer Beto Loko, de 231 mil seguidores, ficou famoso postando vídeos de manobras radicais drift, e compareceu ao local

Em parceria com o Programa Pão na Chapa

Na noite de terça-feira (27), o Antigos do Planalto realizou o último encontro da temporada 2022 no Atacadão do SIA. O evento foi gratuito e juntou proprietários e também quem se interessa por carros antigos.

O influencer Beto Loko, de 231 mil seguidores, ficou famoso postando vídeos de manobras radicais de drift, e compareceu ao local. Ele resolveu praticar suas manobras no estacionamento, o que, sem autorização, é proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro, estragando o evento.

Tal atitude foi muito criticada pelo público presente e pelos organizadores. “Não tenho mais idade pra ficar vendo esse tipo de ‘mulecagem’ não. Estamos num clube de carro antigo, quero conhecer gente, trocar ideia. Não quero ver esse engraçadinho que quer se exibir”, disse um frequentador do Antigos do Planalto.

O influencer disse que as manobras foram feitas já no final do evento. “Na hora que acabou, todo mundo estava ‘botando pilha’. Eu não fiz maldade, a maioria dos carros já tinham ido embora e o organizador do evento liberou. Eu fui e fiz, quem nunca fez que atire a primeira pedra. Na hora que eu parei, ele veio correndo e perguntou por que eu fiz isso. Eu reconheço que fiz besteira e pedi desculpa, mas não prejudiquei ninguém”, completou.