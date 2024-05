Pentecostes terá vacinação e atendimento para a população

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) marca presença na celebração de Pentecostes, que começou nesta sexta-feira (17), e segue até o próximo domingo (19) no Taguaparque, com público em torno de 50 mil pessoas por dia. Em uma tenda montada, próxima à Região Administrativa de Vicente Pires é possível se vacinar contra gripe (influenza) na sexta (17) e no sábado (18), das 13h às 22h, e no domingo (19), das 13h às 21h. Os profissionais também estão preparados para agir diante de qualquer necessidade de atendimento.

“A expectativa é de um evento tranquilo, como em todos os anos. Porém, temos casos de pessoas que passam mal, sofrem quedas ou são vítimas da insolação ou desidratação”, afirmou a coordenadora da rede de urgências e emergências, Thaís Braga. A presença de um número significativo de idosos também é foco de atenção, sobretudo aqueles que têm doenças crônicas, como diabetes e hipertensão.

Para enfrentar qualquer tipo de ocorrência, o espaço conta com quatro macas, sendo uma móvel, além de equipamentos, medicamentos e insumos necessários para atendimentos iniciais. A equipe é formada por três médicos, três enfermeiros e seis técnicos de enfermagem. Se necessário, profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-DF), que tem estrutura no local, estão preparados para fazer remoções ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT), localizado nas proximidades.

Vacinação

A equipe de oito servidores da Unidade Básica de Saúde (UBS) 5 de Taguatinga conta com seis aplicadores e com quatro mil doses do imunizante contra a gripe (influenza).

A vacina é indicada para bebês a partir dos seis meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos. A orientação é levar documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação. No caso de crianças e adolescentes, é imprescindível estar acompanhado dos pais ou responsáveis e portar a caderneta. “Quem chegar aqui querendo vacinar, nós vamos vacinar”, convida Valda Carneiro, chefe substituta da UBS 5 de Taguatinga.

Uma das primeiras foi a aposentada Fátima Pinheiro, 47. Ela chegou cedo e já aproveitou para garantir a proteção. “No ano passado eu me vacinei aqui e nesse ano vou de novo”, conta.

*Com informações da Agência Brasília.