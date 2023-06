Pedófilo chora ao ser confrontado pela polícia: “eu tava conversando só”

Ela disse aos policiais que Daniel tocou em suas partes íntimas e a obrigou a acariciar seus órgãos genitais enquanto era filmada

Depois de horas sem saber o paradeiro da menina sequestrada ao sair da escola por volta das 12h30 de ontem (28), no Jardim Ingá-GO, a polícia encontrou o autor do crime, Daniel Moraes Bittar, de 42 anos, em seu apartamento na Asa Norte, onde manteve a criança em cárcere. Ao ser confrontado pelos agentes, o criminoso chorou e disse não ter feito nada com ela.

O policial questionou o motivo de ele ter sequestrado a menina, e ele, já em desespero, fala que ela está no quarto, que não está trancado. “Eu tava conversando só”, disse ele.

A menina foi encontrada algemada pelos pés a uma cama, seminua, com escoriações no corpo e bem abalada emocionalmente, e foi levada ao hospital.

Ela disse aos policiais que Daniel tocou em suas partes íntimas e a obrigou a acariciar seus órgãos genitais enquanto era filmada. Os equipamentos encontrados no local foram apreendidos para perícia.