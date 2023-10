PCGO prende suspeito de extorsão sexual e crimes cibernéticos

O criminoso teria feito pelo menos 15 vítimas em Goiás e mais de mil em todo o país, acumulando um montante superior a R$ 1 milhão em poucos meses

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC), prendeu um homem suspeito de praticar extorsão sexual. A prisão ocorreu no estado do Paraná. De acordo com as autoridades, o criminoso teria feito pelo menos 15 vítimas em Goiás e mais de mil em todo o país, acumulando um montante superior a R$ 1 milhão em poucos meses.

As investigações revelaram que o suspeito enviava e-mails ameaçadores para suas vítimas, alegando ter invadido seus sistemas e obtido fotos e vídeos íntimos. Para evitar a divulgação desse material sensível, exigia o pagamento de quantias que variavam entre R$ 2 mil e R$ 3 mil, a serem pagas em criptomoeda, especialmente bitcoin.

O homem já possuía antecedentes criminais por extorsão, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Em caso de condenação, ele poderá enfrentar uma pena de até 10 anos de prisão por cada crime cometido.