PCDF resgata 58 animais vítimas de maus-tratos em “lar temporário” no Tororó

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) resgatou 58 animais durante a Operação OZ, deflagrada pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA) para apurar denúncias de maus-tratos em um “lar temporário” conhecido como Casa Dorothy, localizado na região do Tororó.

As investigações tiveram início após a instauração de inquérito policial baseado em denúncias que apontavam irregularidades graves no local, que funcionava como um abrigo pago para animais. De acordo com a PCDF, o espaço cobrava cerca de R$ 400 por animal sob a promessa de oferecer cuidados e hospedagem.

No entanto, após o pagamento, os responsáveis pela Casa Dorothy deixavam de prestar informações aos tutores dos animais, negavam visitas, ocultavam o endereço do imóvel e deixavam de enviar fotos dos bichos.

As denúncias encaminhadas à DRCA incluíam imagens e vídeos que mostravam cães em situação de extrema negligência: sem acesso a água e comida, confinados em ambientes sujos, cercados por fezes e urina.

Os animais resgatados foram encaminhados para atendimento veterinário e adoção responsável. As investigações seguem para identificar e responsabilizar criminalmente os envolvidos nos maus-tratos.