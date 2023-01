Idoso assassino é preso em Taguatinga

Após o suspeito ganhar, a vítima lhe pagou apenas metade do apostado. Isso gerou um desentendimento entre os dois idosos

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na última sexta-feira (20), um idoso acusado de assassinato, em Taguatinga.

Segundo a corporação, o crime aconteceu em fevereiro do ano passado, quando o suspeito jogava sinuca com o homem, de 50 anos, e faziam apostas em dinheiro.

Após o suspeito ganhar, a vítima lhe pagou apenas metade do apostado. Isso gerou um desentendimento entre os dois idosos.

Com isso, o assassino foi até o carro e pegou uma faca. As imagens do circuito de segurança do bar mostram que a vítima estava parada no balcão quando o suspeito se aproximou e o agrediu por trás, fugindo logo em seguida.

Após a prisão, o idoso foi encaminhado para a 12ª Delegacia de Polícia.